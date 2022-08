Khaby Lame è cittadino italiano | ecco il giuramento a Chivasso

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Torino, 17 agosto 2022, famoso tiktoker, ha giurato comeal Comune di, in Piemonte. 'Sono orgoglioso', ha detto.il video. / Comune di

Torino, 17 agosto 2022, famoso tiktoker, ha giurato come cittadino italiano al Comune di Chivasso, in Piemonte. 'Sono orgoglioso', ha detto. Ecco il video. / Comune di Chivasso E' il TikToker più famoso del mondo e da oggi è anche cittadino italiano. Khabane Serigne ovvero, ha prestato oggi giuramento davanti all'Ufficiale di Stato Civile, nel municipio di Chivasso (Torino), per ricevere la cittadinanza italiana.