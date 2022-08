Follia a Roma, 61enne minaccia di gettarsi nel Tevere: gli avevano tolto il Reddito di Cittadinanza (Di mercoledì 17 agosto 2022) Attimi di tensione a Roma nella notte fra il 15 ed il 16 agosto scorso. Un uomo dopo essere salito sul parapetto di un Ponte ha minacciato di gettarsi nel fiume Tevere. Notata la scena da alcuni passanti, sono state allertate subito le forze dell’ordine che sono riuscite a dissuadere l’uomo dai propri intenti. Leggi anche: Roma, tentato suicidio in Via Labicana: persona armata e pericolosa «Voglio farla finita»: 61enne minaccia di gettarsi dal ponte: i fatti Era disperato perché gli avevano tolto il Reddito di Cittadinanza e così voleva farla finita. Queste le motivazioni alle base del gesto estremo, fortunatamente non andato a segno, compiuto da un uomo — italiano di 61 anni — nella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Attimi di tensione anella notte fra il 15 ed il 16 agosto scorso. Un uomo dopo essere salito sul parapetto di un Ponte hato dinel fiume. Notata la scena da alcuni passanti, sono state allertate subito le forze dell’ordine che sono riuscite a dissuadere l’uomo dai propri intenti. Leggi anche:, tentato suicidio in Via Labicana: persona armata e pericolosa «Voglio farla finita»:didal ponte: i fatti Era disperato perché gliildie così voleva farla finita. Queste le motivazioni alle base del gesto estremo, fortunatamente non andato a segno, compiuto da un uomo — italiano di 61 anni — nella ...

CorriereCitta : Follia a Roma, 61enne minaccia di gettarsi da un ponte: gli avevano tolto il Reddito di Cittadinanza - 1975Ezio : Vabbè ma questa è gagliardia - Ilsognatore13 : RT @GfveGianfra: Spett.le @CorteCost per essere sicuro ne foste a conoscenza Vi ho inviato a suo tempo la folle Ordinanza della II sez.civ.… - mauriziocori1 : RT @giubileif: Non bastava spendere ogni anno decine di milioni di € dei contribuenti per inviare i rifiuti di Roma all'estero in camion e… - Noibiancocelest : Roma, follia a Salerno: I tifosi giallorossi cantano “Vesuvio erutta” e si riprendono con il cellulare -