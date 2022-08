Elezioni, Sinistra Italiana-Verdi presentano il programma. Fratoianni: “Patrimoniale sulle mafie con la liberalizzazione Cannabis” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sinistra Italiana e Verdi hanno presentato il loro programma. Sì allo Ius-soli, stop alla Bossi-Fini, tassazione progressiva e investimenti green tra le proposte. Nicola Fratoianni ha annunciato una “Patrimoniale sulle mafie attraversi la liberalizzazione della Cannabis. E sul fisco – bisogna chiedere a chi ha molto di più di pagare un po’ di più. Proponiamo di intervenire sul fisco per ristabilire un meccanismo di progressività che in questi anni è stato compresso e cancellato, e una crescita progressiva e continua dell’aliquota al crescere del reddito. Noi proponiamo di eliminare le patrimoniali esistenti, come l’Imu sulla seconda casa, a favore di un’unica tassazione sul patrimonio che sia progressiva”. Angelo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022)hanno presentato il loro. Sì allo Ius-soli, stop alla Bossi-Fini, tassazione progressiva e investimenti green tra le proposte. Nicolaha annunciato una “attraversi ladella. E sul fisco – bisogna chiedere a chi ha molto di più di pagare un po’ di più. Proponiamo di intervenire sul fisco per ristabilire un meccanismo di progressività che in questi anni è stato compresso e cancellato, e una crescita progressiva e continua dell’aliquota al crescere del reddito. Noi proponiamo di eliminare le patrimoniali esistenti, come l’Imu sulla seconda casa, a favore di un’unica tassazione sul patrimonio che sia progressiva”. Angelo ...

