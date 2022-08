Covid | il ministro dell’Istruzione Bianchi snobba gli impianti di aerazione nelle scuole | “Integrativi | ma non risolutivi”

(Di mercoledì 17 agosto 2022) “Glidisono una misura integrativa non risolutiva per fermare il contagio”. Sono bastate queste parole, pronunciate dalPatrizioin un’intervista rilasciata a Il Messaggero per scatenare l’ennesima bufera sulla scuola. Chi sperava che il numero uno di viale Trastevere spingesse nella direzione dell’investimento per la ventilazione è rimasto deluso. Il giorno dopo le dichiarazioni del professore ferrarese è La Verità a sferrare il colpo più duro altitolando: “spudorato: ‘in aula? Inutile’”. In realtà l’ex assessore regionale emiliano arrivato a Roma in quota Pd dopo Lucia Azzolina ha solo riportato le nuove indicazioni per il ...

AlexBazzaro : Una seria e rigorosa commissione d’inchiesta parlamentare sulla gestione Covid in Italia e sull’operato del Ministr… - stagliacollo : RT @tempoweb: Le amnesie di #Crisanti: 'Mai attaccato #Speranza'. Ecco cosa gli diceva qualche mese fa #pd #listepd #17agosto #iltempoquoti… - SoniaLaVera : RT @tempoweb: Le amnesie di #Crisanti: 'Mai attaccato #Speranza'. Ecco cosa gli diceva qualche mese fa #pd #listepd #17agosto #iltempoquoti… - 73deva73 : RT @tempoweb: Le amnesie di #Crisanti: 'Mai attaccato #Speranza'. Ecco cosa gli diceva qualche mese fa #pd #listepd #17agosto #iltempoquoti… - ItalicaTestudo : RT @tempoweb: Le amnesie di #Crisanti: 'Mai attaccato #Speranza'. Ecco cosa gli diceva qualche mese fa #pd #listepd #17agosto #iltempoquoti… -

Il Fatto Quotidiano

Soprattutto in questo periodo in cui la pandemia da- 19 e la crisi ucraina stanno mettendo a ... continua il primodel Pakistan Shahbaz Sharif, " non il confronto, debbano essere il ...... 48 anni, Genova, deputato, componente Commissione Trasporti, già sottosegretario e vice... 'Walter Locatelli ha preso un colpo di sole in pieno autunno e in epoca, non ci sono altre ... Covid, il ministro dell’Istruzione Bianchi snobba gli impianti di aerazione nelle scuole:… Il Pd schiera Andrea Crisanti come capolista in Europa per le elezioni politiche del 25 settembre. Il microbiologo dell'università di ...È quanto emerge dall'ultimo report della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere. La classe 0-4 anni è sempre la più colpita (66,6% dei ricoverati) e i neonati sotto i 6 mesi sono il 37% ...