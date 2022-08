Conte: “Letta, Di Maio e Draghi hanno agito per farmi fuori. Ridurremo l’orario di lavoro” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il presidente M5S: «No al presidenzialismo, serve un limite costituzionale ai mandati. A parità di salario sperimenteremo la settimana di 36 ore. Il Pd? Grande delusione» Leggi su lastampa (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il presidente M5S: «No al presidenzialismo, serve un limite costituzionale ai mandati. A parità di salario sperimenteremo la settimana di 36 ore. Il Pd? Grande delusione»

Ettore_Rosato : A sinistra continuano a parlare di unica scelta Letta-Meloni, ma non dicono che portano in Parlamento #DiMaio e… - petergomezblog : Conte chiude al ritorno del campo largo col Pd: “Per evitargli ulteriori imbarazzi, dico a Letta di offrire i colle… - CarloCalenda : In questo caso il bello della politica è la prevedibilità. Il ?@pdnetwork? si alleerà con i 5S un minuto dopo le el… - madforfree : @RDRTexano78 Lo guardi Rapporto debito/Pil secondo criteri Maastricht: 60% Rapporto debito/Pil 2011 (governo Berlu… - madforfree : @Matteo03999183 Rapporto debito/Pil secondo criteri Maastricht: 60% Rapporto debito/Pil 2011 (governo Berlusconi) 1… -