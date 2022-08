Anziano morto sulla spiaggia libera di Ostia senza bagnino, Falconi: “Basta speculazioni” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ostia – A meno di 24 ore dalla tragedia avvenuta sulla spiaggia Senape di Ostia (leggi qui), il Presidente del X Municipio, Mario Falconi, in una nota stampa, denuncia le “speculazioni” sulla vicenda: “Esprimo con grande dolore il mio cordoglio, in qualità di Presidente del X Municipio, per i fatti avvenuti ieri pomeriggio, intorno alle 19, sulla spiaggia libera ‘Senape’ nel lungomare Duca degli Abruzzi, dove un uomo di 82 anni ha perso conoscenza ed è morto, nonostante i soccorsi disperati e le ripetute operazioni rianimatorie” dichiara Falconi. “Le cause della morte sono in fase di accertamento – prosegue – da parte dell’autorità giudiziaria, ma con ogni probabilità mi fanno ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 17 agosto 2022)– A meno di 24 ore dalla tragedia avvenutaSenape di(leggi qui), il Presidente del X Municipio, Mario, in una nota stampa, denuncia le “vicenda: “Esprimo con grande dolore il mio cordoglio, in qualità di Presidente del X Municipio, per i fatti avvenuti ieri pomeriggio, intorno alle 19,‘Senape’ nel lungomare Duca degli Abruzzi, dove un uomo di 82 anni ha perso conoscenza ed è, nonostante i soccorsi disperati e le ripetute operazioni rianimatorie” dichiara. “Le cause della morte sono in fase di accertamento – prosegue – da parte dell’autorità giudiziaria, ma con ogni probabilità mi fanno ...

vaticannews_it : #Chiesa Morto stamattina a Roma il cardinale Tomko, 98 anni, il più anziano del Collegio cardinalizio. - baritoday : Malore improvviso in una spiaggia del Salento: muore 87enne barese - ClaudeTadolti : @Pietro_Otto È esattamente come da noi, i morti di #covid non sono nemmeno il 10% di quelli millantati dal #regime… - PugliaStream : Trovato morto l'anziano scomparso a Ferragosto: era caduto in un pozzo - Borderline_24 : Tragedia nel Brindisino, trovato morto l'anziano scomparso -