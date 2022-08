“Addio | gigante” Lutto nel cinema | se ne va uno degli ultimi veri grandi

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Nel corso della sua rinomata e di conseguenza indimenticabile carriera artistica, Wolfgang Petersen ha firmato capolavori, considerati tali in tutto il mondo, tra cui per esempio La storia infinita (1984), La tempesta perfetta (2000) ed anche il mitico colossal con Brad Pitt ed Orlando Bloom Troy (2004). È morto un regista incredibile. Soltanto adesso il pubblico, che raccoglie da decenni e decenni in ogni parte del mondo, ha appreso la notizia della sua morte. In realtà Wolfgang Peterson è venuto a mancare lo scorso 12 agosto, ma l’annuncio è arrivato solamente giorni dopo, probabilmente per una, comprensibile, necessità di riserbo da parte dei suoi famigliari. Wolfgang Petersen è morto Wolfgang Peterson era nato ad Emden (Germania) il 14 marzo del 1941 ed è scomparso nella sua abitazione di Brentwood (California, Stati Uniti) all’età di 81 anni. La triste notizia, che ...