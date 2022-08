OSINTsolution : @pdnetwork Provocazione: la vera transizione energetica passa per il gas di Gazprom, tanto e a basso costo - violaprile : RT @diVirgilioA: @GiuliaCortese1 La società algerina da cui ora compriamo il gas è per il 65% della russa gazprom. L'Algeria ha chiesto l'a… -

Agenzia askanews

Ildel gas sul mercato spot in Europa ha raggiunto i 2.500 dollari per mille metri cubi, ... con una tale tendenza in inverno, potrebbero superare i 4.000 dollari, riferisce. Cgi 16 ...Per l'esattezza, 364 milioni suin febbraio e il rimanente su Rosneft e Lukoil tra la fine ... inoltre, come c'è il rischio che alcune produzioni si spostino all'estero a causa deltroppo ... Gazprom: costo gas in Europa potrebbe aumentare ancora del 60% Milano, 16 ago. (askanews) - La compagnia di gas statale russa Gazprom ha dichiarato che i prezzi del gas in Europa potrebbero aumentare del 60% ...Martedì, le contrattazioni ad Amsterdam sui futures relativi al prezzo del gas naturale, in mattinata, erano in rialzo del 6%. a 233 euro per megawattora contro i 220,11 di lunedì. L'aumento è spiegat ...