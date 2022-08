Calciomercato Inter – Di Marzio: “Casadei al Chelsea: giovedì visite” (Di martedì 16 agosto 2022) L'Inter fa cassa in questo Calciomercato estivo cedendo Cesare Casadei, uno dei suoi giovani più forti e promettenti, ai 'Blues' Leggi su pianetamilan (Di martedì 16 agosto 2022) L'fa cassa in questoestivo cedendo Cesare, uno dei suoi giovani più forti e promettenti, ai 'Blues'

DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | #Casadei molto vicino al @ChelseaFC: le cifre - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter e #Chelsea stanno definendo il trasferimento di #Casadei: domani partirà per l'Inghilterra - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #INTER, #CASADEI MOLTO VICINO AL #CHELSEA: I NERAZZURRI CHIEDONO 15 MILIONI PIU 5 DI BONUS… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Inter, è fatta per #Casadei al #Chelsea: in arrivo 15 milioni più 5 di bonus, a breve le visite mediche - VivaLaPino : RT @Deboni83: Il problema della cessione di #Casadei è grande L' #Inter non cede il ragazzo perché non crede in lui Lo cede perché ha biso… -