Calcio | Inter | Casadei verso il Chelsea | domani vola a Londra

Milano, 16 ago. - (Adnkronos) - Cesare Casadei verso il Chelsea. Il 19enne centrocampista di proprietà dell'Inter è ad un passo dal vestire la maglia dei Blues: nelle ultime ore i due club hanno ridotto la distanza tra domanda e offerta e attualmente stanno lavorando sugli ultimi dettagli. L'Inter incasserà 15 milioni di euro più 5 di bonus, con il giovane centrocampista che domani partirà per Londra e giovedì sosterrà le visite mediche con il club inglese.

