Napoli: altra telefonata per Szboszlai, la risposta del Lipsia (Di lunedì 15 agosto 2022) Calciomercato Napoli: Dominik Szoboszlai interessa anche se il Lipsia chiede molto per la cessione. Il club di Aurelio De Laurentiis lavora forte sulla cessione di Fabian Ruiz, ma anche sugli acquisti di Tanguy Ndombele e Giacomo Raspadori, Ma nel calciomercato finché le trattative non sono chiuse è sempre meglio tenersi un'altra porta aperta. Ecco perché Sasa Lukic e Szobszlai restano una possibilità, visto che in qualsiasi momento può arrivare un club che prova a strapparti gli obiettivi principali. Vedi la Juve che si è inserita sia per Raspadori che per Simeone, senza però avere successo. Il Mattino riferisce di un Napoli attento per Szoboszlai e di un recente sondaggio degli azzurri. Ecco quanto scrive il quotidiano partenopeo: "Nelle ultime ore c'è stata un'altra telefonata agli ...

