A Berlino due spie russe sono rimaste impunite

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 15 agosto 2022) Lo scorso dicembre, il nuovo governo tedesco è stato messo alla prova appena una settimana dopo l’insediamento. Alla corte suprema di, Vadim Krasikov, 56 anni, è stato condannato per aver compiuto un omicidio per conto della Russia – un atto che i giudici hanno definito “terrorismo di stato”. Nel 2019 l’ex combattente ceceno Zelimkhan Khangoshvili, 40 anni, è stato colpito tre volte in pieno giorno in un parco dida un sicario in bicicletta. Il governo del cancelliere Olaf Scholz ha risposto espellendo due “diplomatici” russi che in realtà erano agenti dei servizi segreti, non dell’Fsb, l’agenzia d’intelligence russa che il tribunale ha ritenuto con molta probabilità responsabile dell’omicidio, ma del Gru, l’intelligence militare russa. La speranza, secondo i funzionari tedeschi, era che la Germania potesse mantenere la sua presenza ...