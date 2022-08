Diretta Lazio-Bologna 0-1 | scintille in area di rigore tra Patric e Medel | poi giallo anche per Sarri

zazoomblog : Diretta Lazio-Bologna 0-1: il rigore di Arnautovic decide il primo tempo. Espulsi Maximiano e Soumaoro - #Diretta… - zazoomblog : Diretta Lazio-Bologna 0-1: il rigore di Arnautovic decide il primo tempo. Espulsi Maximiano e Soumaoro - #Diretta… - Gazzettino : Diretta Lazio-Bologna 0-1: è iniziata la ripresa, nessun cambio - zazoomblog : Diretta Lazio-Bologna 0-1: Arnautovic batte Provedel dal dischetto e porta avanti gli ospiti - #Diretta #Lazio-Bol… - zazoomblog : Diretta Lazio - Bologna 0 - 0: Provedel decisivo su De Silvestri - #Diretta #Lazio #Bologna #Provedel -

Chiudono la domenica della prima giornata del campionato di Serie A, le partite Salernitana - Roma e Spezia - EmpoliDopo le sfide disputate ieri, e quelle del pomeriggio tra- Bologna e Fiorentina - Cremonese, si chiude la domenica della prima giornata del campionato di Serie A con altre due partite. José Mourinho, secondo anno alla Roma © LaPresseAlle 20.45 ...Alle 18.30, invece, è il turno di fare l'esordio in campionato per ladi Maurizio Sarri, in casa contro il Bologna del grande ex Sinisa Mihajlovic, e per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che ...Debutta contro il Bologna all'Olimpico la Lazio di Maurizio Sarri. Che ieri in conferenza stampa ha risposto alla "provocazione" di Mourinho sul fatto che i biancocelesti abbiano ...La nuova Roma di Dybala fa il suo esordio all'Arechi contro la Salernitana. I giallorossi dopo l'ottimo precampionato sono chiamati a confermare le attese di una piazza che ha ...