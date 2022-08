Belotti, il Galatasaray non molla la presa (Di domenica 14 agosto 2022) Le parole dell’allenatore del Galatasaray su Belotti: «É un nostro obiettivo, ma sappiamo che vuole rimanere in Italia» L’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, ha confermato l’interesse dei turchi per Belotti. Di seguito le sue parole a DHA. «Andrea Belotti è un nostro obiettivo, ma non è un affare semplice perché vorrebbe restare in Italia…». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022) Le parole dell’allenatore delsu: «É un nostro obiettivo, ma sappiamo che vuole rimanere in Italia» L’allenatore del, Okan Buruk, ha confermato l’interesse dei turchi per. Di seguito le sue parole a DHA. «Andreaè un nostro obiettivo, ma non è un affare semplice perché vorrebbe restare in Italia…». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gazzetta_it : Belotti aspetta la Roma e si allena. Ma il tempo passa e tre squadre sono pronte a inserirsi - AlfredoPedulla : #Galatasaray: #Mertens e #Torreira ? #Belotti aspetta la #Roma, #Rugani per ora non apre e valuta la #Samp ?? - infoitsport : Roma, Schira: “Pista Belotti molto calda, ha rifiutato il Galatasaray” - serie_a24 : Roma, Schira: “Pista Belotti molto calda, ha rifiutato il Galatasaray” - Sefiksenkoo : RT @asromaliveit1: In attesa di #SalernitanaRoma, arrivano dalla #Turchia nuovi aggiornamenti su #Belotti, corteggiato non solo da #Mourinh… -