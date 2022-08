Torino | Vagnati | «Lukic ha fatto alcune cose non da lui»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 agosto 2022) Il ds del, Davideha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Monza e. Di seguito le sue parole.– «Negli ultimi giorniè stato un ragazzo diverso da quello che abbiamo sempre visto, speriamo si rimetta a fare quello che deve. Hadellenegli ultimi giorni che non rappresenta quanto sempre stato, speriamo che subito torni a fare quello che ha sempre. Non è questione di aspettare, siamo ile dobbiamo fare lefatte bene. Chi vuole rimanere deve farlo con entusiasmo, può succedere, non ne voglio più parlare». JURIC – «La stagione del Toro comincia con grande fiducia, è iniziato un progetto lo scorso anno, abbiamo...