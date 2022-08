SERIE A MILAN-UDINESE PROBABILI FORMAZIONI (Di sabato 13 agosto 2022) Si ricomincia da San Siro e sembra il luogo più adatto dopo l’infinito duello tra MILAN e Inter nella scorsa stagione. Si ricomincia dal Diavolo e sembra il giusto omaggio ai campioni d’Italia che davanti a uno stadio tutto esaurito proveranno a ripartire così come avevano finito, da una vittoria: alle ore 18.30 i rossoneri affrontano l’UDINESE nella gara valida per la prima giornata di SERIE A e sarò, appunto, la prima partita del campionato insieme a Sampdoria-Atalanta che si giocherà contemporaneamente a Marassi. SERIE A MILAN-UDINESE IL DIAVOLO SALE IN CATTEDRA Il MILAN arriva all’esordio in campionato con il morale al top, perché nel precampionato, piccolo passo falso con lo Zalaegerszegi, è filato tutto liscio: tanti gol, meccanismi di gioco perfetti, quasi ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 13 agosto 2022) Si ricomincia da San Siro e sembra il luogo più adatto dopo l’infinito duello trae Inter nella scorsa stagione. Si ricomincia dal Diavolo e sembra il giusto omaggio ai campioni d’Italia che davanti a uno stadio tutto esaurito proveranno a ripartire così come avevano finito, da una vittoria: alle ore 18.30 i rossoneri affrontano l’nella gara valida per la prima giornata diA e sarò, appunto, la prima partita del campionato insieme a Sampdoria-Atalanta che si giocherà contemporaneamente a Marassi.IL DIAVOLO SALE IN CATTEDRA Ilarriva all’esordio in campionato con il morale al top, perché nel precampionato, piccolo passo falso con lo Zalaegerszegi, è filato tutto liscio: tanti gol, meccanismi di gioco perfetti, quasi ...

