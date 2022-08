Gelso Rosa | il rosato biologico del Podere29 che segue la Natura

LA NAZIONE

... Bar gelateria Ghersi e Benvenuti al Sud in via IV novembre, Gelateria Ara Macao, Gelateria... A ca du fritu, L'anciua matta in via Colombo, Bistrot del mare e Clapy in piazza Chiesa, Ladei ...... Bar gelateria Ghersi e Benvenuti al Sud in via IV novembre, Gelateria Ara Macao, Gelateria... A ca du fritu, L'anciua matta in via Colombo, Bistrot del mare e Clapy in piazza Chiesa, Ladei ... Il Campagnatico ha grandi ambizioni Una rosa di lusso per la Seconda categoria - Sport Il rosato Gelso Rosa, nero di Troia originale, è prodotto dal Podere29 che tratta i suoi vitigni come veri figli in una nursery ...