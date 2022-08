Europei 2022, il medagliere di Roma + Monaco: Italia al comando, la Gran Bretagna insegue (Di sabato 13 agosto 2022) Da giovedì 11 a domenica 21 agosto si terranno sia gli Europei 2022 di nuoto, in programma a Roma, che gli European Championships 2022, previsti a Monaco di Baviera, in Germania. Undici giornate di gare e di finali per determinare i campioni continentali in quattordici sport, ovvero in Germania arrampicata sportiva, atletica, beach volley, canoa velocità (con paracanoa), canottaggio (con paracanottaggio), ciclismo, ginnastica artistica, tennistavolo e triathlon, ed in Italia nuoto, nuoto di fondo, nuoto artistico, tuffi e tuffi Grandi altezze. medagliere EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2022 + Europei DI NUOTO 2022 # Paese O A B T. 1 Italia 11 7 4 22 2 Gran ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Da giovedì 11 a domenica 21 agosto si terranno sia glidi nuoto, in programma a, che gli European Championships, previsti adi Baviera, in Germania. Undici giornate di gare e di finali per determinare i campioni continentali in quattordici sport, ovvero in Germania arrampicata sportiva, atletica, beach volley, canoa velocità (con paracanoa), canottaggio (con paracanottaggio), ciclismo, ginnastica artistica, tennistavolo e triathlon, ed innuoto, nuoto di fondo, nuoto artistico, tuffi e tuffidi altezze.EUROPEAN CHAMPIONSHIPSDI NUOTO# Paese O A B T. 111 7 4 22 2...

Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, medaglia d'oro nel sincro a Giorgio Minisini nel solo technical uomini. Argento allo spagnolo Fer… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, oro anche per Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Medaglia d'argento Maxime Grousset e bronzo per Diog… - RaiNews : #Roma2022. Simona Quadarella nella storia: vince per la terza volta consecutiva gli 800 metri stile libero agli Eur… - UBrignone : RT @UnipolSai_CRP: UNA FULL IMMERSION DI EMOZIONI. UnipolSai Presenting Partner degli Europei di Nuoto - Roma 2022. UnipolSai Assicurazio… - sole24ore : Blog | Chi ha puntato sugli ospedali e chi sul territorio: quale è stato l’impatto del Covid-19 sui sistemi sanitar… -