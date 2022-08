Europei 2022, borsino 13 agosto: le speranze di medaglia dell’Italia. Paternoster, Benedetta Pilato e Paltrinieri le carte principali (Di sabato 13 agosto 2022) ARRAMPICATA SPORTIVA Ore 16.00, Finale lead femminile Difficile impensierire la fuoriclasse slovena Janja Garnbret. L’Italia spera in una giornata di grazia da parte di Laura Rogora, grande talento che solo ad intermittenza sinora ha mostrato il suo vero valore. Percentuali di medaglia Laura Rogora 25% CANOTTAGGIO Ore 10.55, Finale A PR1 singolo maschile Giacomo Perini ha dominato le batterie e punterà senza mezze misure al bersaglio grosso. Percentuali di medaglia Giacomo Perini 100% Ore 11.29, Finale A quattro di coppia pesi leggeri Solo due compagini iscritte, Italia e Germania: serve aggiungere altro? Non si comprende il senso di far svolgere ancora queste gare in specialità non olimpiche che vengono ormai ignorate da tutti. Per gli azzurri dovrebbe arrivare un oro, ma quanto varrà? Giudicate voi. Percentuali di medaglia Italia ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) ARRAMPICATA SPORTIVA Ore 16.00, Finale lead femminile Difficile impensierire la fuoriclasse slovena Janja Garnbret. L’Italia spera in una giornata di grazia da parte di Laura Rogora, grande talento che solo ad intermittenza sinora ha mostrato il suo vero valore. Percentuali diLaura Rogora 25% CANOTTAGGIO Ore 10.55, Finale A PR1 singolo maschile Giacomo Perini ha dominato le batterie e punterà senza mezze misure al bersaglio grosso. Percentuali diGiacomo Perini 100% Ore 11.29, Finale A quattro di coppia pesi leggeri Solo due compagini iscritte, Italia e Germania: serve aggiungere altro? Non si comprende il senso di far svolgere ancora queste gare in specialità non olimpiche che vengono ormai ignorate da tutti. Per gli azzurri dovrebbe arrivare un oro, ma quanto varrà? Giudicate voi. Percentuali diItalia ...

