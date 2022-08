CICLISMO, EUROPEI ELITE: L’ITALIA PUNTA TUTTO SU ALBERTO DAINESE (Di sabato 13 agosto 2022) Se c’è una certezza nel variegato e spesso imprevedibile mondo del pedale, quella riguarda la maglia blu stellata di campione d’Europa. Che da quattro anni a questa parte è esclusiva di corridori italiani: Trentin, Viviani, Nizzolo e Colbrelli se la sono passata di mano dal 2018 in qua, ribadendo che almeno nella gara di un giorno che assegna il titolo continentale il motto “italians do it better” funziona a dovere. Difficile dire però se anche nell’edizione 2022 ci sarà tempo e modo di ripetere gli exploit del quadriennio passato: dei magnifici quattro sono a disposizione dell’esordiente commissario tecnico Daniele Bennati soltanto Matteo Trentin ed Elia Viviani, dal momento che Sonny Colbrelli è fuori gioco ormai da inizio stagione dopo i problemi palesati alla Volta a Catalunya, mentre Giacomo Nizzolo è stato costretto all’ultimo a fermarsi a causa dei postumi della caduta rimediata ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 13 agosto 2022) Se c’è una certezza nel variegato e spesso imprevedibile mondo del pedale, quella riguarda la maglia blu stellata di campione d’Europa. Che da quattro anni a questa parte è esclusiva di corridori italiani: Trentin, Viviani, Nizzolo e Colbrelli se la sono passata di mano dal 2018 in qua, ribadendo che almeno nella gara di un giorno che assegna il titolo continentale il motto “italians do it better” funziona a dovere. Difficile dire però se anche nell’edizione 2022 ci sarà tempo e modo di ripetere gli exploit del quadriennio passato: dei magnifici quattro sono a disposizione dell’esordiente commissario tecnico Daniele Bennati soltanto Matteo Trentin ed Elia Viviani, dal momento che Sonny Colbrelli è fuori gioco ormai da inizio stagione dopo i problemi palesati alla Volta a Catalunya, mentre Giacomo Nizzolo è stato costretto all’ultimo a fermarsi a causa dei postumi della caduta rimediata ...

