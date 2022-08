Elezioni 2022, parlamentarie M5S il 16 agosto, si vota un solo giorno (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Confermata per il 16 agosto la data delle parlamentarie M5S. A quanto apprende l’Adnkronos la consultazione dovrebbe tenersi in una sola giornata. Intanto nel Movimento 5 Stelle è partita la caccia agli ‘infiltrati’. Vertici e referenti regionali pentastellati stanno passando al setaccio le quasi 2mila auto-candidature pervenute per scongiurare il rischio di ritrovarsi con delle “brutte sorprese” nelle liste. Sotto la lente di ingrandimento ci sarebbero persone legate in qualche modo alla galassia di Luigi Di Maio: amici o, in alcuni casi, collaboratori dei parlamentari che insieme al titolare della Farnesina hanno abbandonato il Movimento 5 Stelle per confluire in “Impegno Civico”. “Stiamo scandagliando Google, bacheche Facebook… Di tutto”, spiega una fonte parlamentare che sta seguendo da vicino il dossier candidature. “E’ chiaro che ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Confermata per il 16la data delleM5S. A quanto apprende l’Adnkronos la consultazione dovrebbe tenersi in una sola giornata. Intanto nel Movimento 5 Stelle è partita la caccia agli ‘infiltrati’. Vertici e referenti regionali pentastellati stanno passando al setaccio le quasi 2mila auto-candidature pervenute per scongiurare il rischio di ritrovarsi con delle “brutte sorprese” nelle liste. Sotto la lente di ingrandimento ci sarebbero persone legate in qualche modo alla galassia di Luigi Di Maio: amici o, in alcuni casi, collaboratori dei parlamentari che insieme al titolare della Farnesina hanno abbandonato il Movimento 5 Stelle per confluire in “Impegno Civico”. “Stiamo scandagliando Google, bacheche Facebook… Di tutto”, spiega una fonte parlamentare che sta seguendo da vicino il dossier candidature. “E’ chiaro che ...

