Calciomercato Inter, si cerca un ricambio per la difesa. I nuovi e vecchi nomi per un colpo low cost (Di venerdì 12 agosto 2022) Mentre l’Inter attende il da farsi su Skriniar e Dumfries, i neroazzurri non perdono di vista gli obiettivi in entrata. Ad oggi tutti i reparti sono al completo, solo al reparto difensivo urgono alcuni ricambi: oltre allo slovacco, ci sono De Vrij e Bastoni, con Dimarco e D’Ambrosio pronti a prendere il loro posto. C’è L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Mentre l’attende il da farsi su Skriniar e Dumfries, i neroazzurri non perdono di vista gli obiettivi in entrata. Ad oggi tutti i reparti sono al completo, solo al reparto difensivo urgono alcuni ricambi: oltre allo slovacco, ci sono De Vrij e Bastoni, con Dimarco e D’Ambrosio pronti a prendere il loro posto. C’è L'articolo

DiMarzio : #Calciomercato | @SassuoloUS, in chiusura la trattativa con l’@Inter per Andrea #Pinamonti - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, contatti con il @SassuoloUS per #Casadei. Per la difesa obiettivo #Akanji, idea #Acerbi ??… - Gazzetta_it : #Inter idea #Todibo Il miracolato che sognava #Pirlo ma è diventato #ThiagoSilva #calciomercato - kohki_matsuda11 : RT @DIRETTADCM: ??UFFICIALE ?? Andrea #Pinamonti è un nuovo giocatore del #Sassuolo! ?? L’attaccante arriva dall’Inter in prestito con obblig… - sousadelly08 : RT @SportzGlobal01: Andrea Pinamonti permanently swaps Inter for Sassuolo -