Perdonanza Celestiniana 2022 con Papa Francesco, ospiti Baglioni, Fibra, LDA, Diodato, Abbagnato (Di giovedì 11 agosto 2022) Presentato il programma della 728ª Perdonanza Celestiniana 2022 con l’inedita partecipazione di Papa Francesco; in concerto Claudio Baglioni, Fabri Fibra, e poi LDA, Diodato, Gaia, Vecchioni, Hadley ed altri È stato presentato presso l’Auditorium del Parco dell’Aquila, il programma artistico e istituzionale della 728ª Perdonanza Celestiniana 2022, che si terrà dal 23 al 30 agosto nel capoluogo abruzzese. La conferenza stampa si è svolta alla presenza del Presidente del Comitato Perdonanza, il sindaco Pierluigi Biondi, del coordinatore del comitato, il vicesindaco Raffaele Daniele e del direttore artistico, il maestro Leonardo De Amicis. Già riconosciuta quale Patrimonio Immateriale ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 11 agosto 2022) Presentato il programma della 728ªcon l’inedita partecipazione di; in concerto Claudio, Fabri, e poi LDA,, Gaia, Vecchioni, Hadley ed altri È stato presentato presso l’Auditorium del Parco dell’Aquila, il programma artistico e istituzionale della 728ª, che si terrà dal 23 al 30 agosto nel capoluogo abruzzese. La conferenza stampa si è svolta alla presenza del Presidente del Comitato, il sindaco Pierluigi Biondi, del coordinatore del comitato, il vicesindaco Raffaele Daniele e del direttore artistico, il maestro Leonardo De Amicis. Già riconosciuta quale Patrimonio Immateriale ...

SLN_Magazine : 'Perdonanza Celestiniana' con il Papa, apre Diodato chiude Baglioni. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - SMSNEWSOFFICIAL : Il programma artistico e istituzionale della 728esima Perdonanza Celestiniana. Il 28 agosto Papa Francesco apre la… - perdonanza_aq : ??@Agenzia_Ansa sullo spettacolo di chiusura della Perdonanza Celestiniana 2022. Sarà intitolato “Pace a noi', per c… - perdonanza_aq : ??@direpuntoit per la Perdonanza Celestiniana 2022 dal carattere di portata universale che suggella l’ambizione di p… - perdonanza_aq : @Adnkronos per una Perdonanza Celestiniana straordinaria con #PapaFrancesco, che aprirà la Porta Santa della Basili… -