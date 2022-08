La Festa dell’Estate a Fiumicino ritorna con la Festa di Ferragosto (Di giovedì 11 agosto 2022) Chiusa con enorme successo la Spaghettongola 2022, la Festa dell’Estate prosegue a Fiumicino. Dal 12 al 15 agosto, infatti, sempre nella location di via del Faro angolo via Coni Zugna, ci sarà la Festa di Ferragosto. Protagonista il pescato locale, la musica, il ballo e il cabaret. Due appuntamenti ogni sera, con cover band da che ripercorrono la storia della musica italiana. E ovviamente tanto spazio all’arte culinaria legata alla città. Gli spettacoli della Festa di Ferragosto Nel dettaglio, gli spettacoli vedranno: Venerdì 12 agosto l’esibizione del “mitico” Salvatore Strano e il suo repertorio di liscio, seguito dalla cover band di Claudio Baglioni, la Assolo band, che ripercorrerà in modo magistrale la storia del ... Leggi su influencertoday (Di giovedì 11 agosto 2022) Chiusa con enorme successo la Spaghettongola 2022, laprosegue a. Dal 12 al 15 agosto, infatti, sempre nella location di via del Faro angolo via Coni Zugna, ci sarà ladi. Protagonista il pescato locale, la musica, il ballo e il cabaret. Due appuntamenti ogni sera, con cover band da che ripercorrono la storia della musica italiana. E ovviamente tanto spazio all’arte culinaria legata alla città. Gli spettacoli delladiNel dettaglio, gli spettacoli vedranno: Venerdì 12 agosto l’esibizione del “mitico” Salvatore Strano e il suo repertorio di liscio, seguito dalla cover band di Claudio Baglioni, la Assolo band, che ripercorrerà in modo magistrale la storia del ...

