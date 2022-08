Elezioni: Meloni, 'ripeto da 20 anni parole chiare su fascismo, chi mi attacca danneggia Italia' (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - Sul fascismo "le famose parole chiare sono almeno vent'anni che le dico. La sinistra fa finta che non le abbia dette, perchè ha un problema serio ad entrare sui contenuti" e "cerca sempre di nascondersi dietro la coperta di Linus dei suoi slogan triti e ritriti. Il problema di tutto questo che preoccupa non è ovviamente il risultato per Fratelli d'Italia: nessun Italiano smetterà di votare Fratelli d'Italia perchè glielo dice il 'New york times', il problema è che raccontare questo nuoce all'Italia. Quindi per difendere l'Italia devo spiegare che noi siamo una democrazia come le altre, nella quale non c'è un 25 per cento di Italiani (tanto è stimato il consenso di Fratelli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - Sul"le famosesono almeno vent'che le dico. La sinistra fa finta che non le abbia dette, perchè ha un problema serio ad entrare sui contenuti" e "cerca sempre di nascondersi dietro la coperta di Linus dei suoi slogan triti e ritriti. Il problema di tutto questo che preoccupa non è ovviamente il risultato per Fratelli d': nessunno smetterà di votare Fratelli d'perchè glielo dice il 'New york times', il problema è che raccontare questo nuoce all'. Quindi per difendere l'devo spiegare che noi siamo una democrazia come le altre, nella quale non c'è un 25 per cento dini (tanto è stimato il consenso di Fratelli ...

