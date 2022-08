WWE: Ogni giorno ce n’è uno, anche un ex della Wyatt Family ammicca ad un ritorno (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ormai è diventata cosa di tutti i giorni che agli ex WWE venga chiesto di un eventuale ritorno a Stamford, e anche oggi ne abbiamo uno. Erick Rowan, ora Erick Redbeard, è stato licenziato dalla WWE nel tristemente famoso aprile 2020, a causa dei tagli al budget conseguenti alla pandemia di COVID-19. Da allora ha lottato nel circuito indipendente e, raramente, in AEW. anche lui, come è comune in questi giorni, ha ammiccato ad un ritorno in WWE. Opportunità per entrambi Parlando con il Dr. Chris Featherstone, a Erick Redbeard è stato chiesto se c’è la possibilità di tornare in WWE, ora che Triple H è a capo del team creativo: “Se capitasse l’opportunità di fare certe cose, e fosse creativamente vantaggiosa per entrambi, assolutamente sì”. C’è da dire che Erick Rowan non è esattamente ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ormai è diventata cosa di tutti i giorni che agli ex WWE venga chiesto di un eventualea Stamford, eoggi ne abbiamo uno. Erick Rowan, ora Erick Redbeard, è stato licenziato dalla WWE nel tristemente famoso aprile 2020, a causa dei tagli al budget conseguenti alla pandemia di COVID-19. Da allora ha lottato nel circuito indipendente e, raramente, in AEW.lui, come è comune in questi giorni, hato ad unin WWE. Opportunità per entrambi Parlando con il Dr. Chris Featherstone, a Erick Redbeard è stato chiesto se c’è la possibilità di tornare in WWE, ora che Triple H è a capo del team creativo: “Se capitasse l’opportunità di fare certe cose, e fosse creativamente vantaggiosa per entrambi, assolutamente sì”. C’è da dire che Erick Rowan non è esattamente ...

