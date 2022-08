Ultime Notizie – Elezioni, Celotto: “Calenda deve raccogliere firme, meglio punti su lista unica con Renzi” (Di mercoledì 10 agosto 2022) “A Calenda e Renzi conviene puntare su una lista unica, non su una coalizione. Presentandosi come lista, dovrebbero raggiungere la soglia di sbarramento del 3%; come coalizione quella più difficile del 10% ed almeno un 1% per ogni singola lista”. Così all’Adnkronos Alfonso Celotto che sulla esenzione o meno del leader di Azione Carlo Calenda dalla raccolta firme per partecipare alla corsa elettorale afferma: “Al di là di ciò che si dice, Calenda deve raccogliere le firme, ammesso che non entri in lista con Renzi. In questa ipotesi di lista congiunta, i due leader potrebbero volere identificare la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Aconviene puntare su una, non su una coalizione. Presentandosi come, dovrebbero raggiungere la soglia di sbarramento del 3%; come coalizione quella più difficile del 10% ed almeno un 1% per ogni singola”. Così all’Adnkronos Alfonsoche sulla esenzione o meno del leader di Azione Carlodalla raccoltaper partecipare alla corsa elettorale afferma: “Al di là di ciò che si dice,le, ammesso che non entri incon. In questa ipotesi dicongiunta, i due leader potrebbero volere identificare la ...

