Letta “Meloni cerca di ‘incipriarsì per cambiare immagine”

(Di mercoledì 10 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Giorgiastando di riposizionarsi, die di incipriarsi ma mi sembra un pò complicato se il punto di riferimento è Orban”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, nel corso di una conferenza stampa congiunta con +Europa. “E' un modo per rifarsi l'– ha aggiunto – ma c'è differenza tra l'intervista e il discorso in Spagna per la candidata di Vox. Suggerirei di non fare un discorso per il pubblico spagnolo e uno in Italia, ognuno di noi ha una faccia sola”.– Foto Agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).