Elezioni | Pd e +Europa candidano Cottarelli L’economista | “Avversario politico è chi porta avanti visione conservatrice”

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Partito democratico ehanno presentato in conferenza stampa la candidatura di Carlo, ha spiegato Enrico Letta alla stampa, sarà “una delle principali punte di diamante della nostra campagna elettorale”., ha detto ancora il segretario dem, sarà “candidato nel Nord, sia nell’uninominale che ne proporzionale”. In collegamento da New York,ha commentato: “Perché lo faccio? Perché le prossimesono probabilmente le più imnti che abbiamo e che avremo nei prossimi anni”. “Per me essere progressista vuol dire mettere al centro della vita politica la giustizia sociale, intesa in primis come possibilità di crescita personale che tutti devono avere – ha spiegato – Fondamentalmente l’articolo 3 della nostra ...

Quadro politico fortemente bipolare o c'è spazio per il famoso Centro "Saranno... Come deve stare l'Italia in"Fregandosene dei diktat di Bruxelles e governando secondo l'interesse ......accettato l'offerta che mi è stata fatta da Pd e Piùdi essere un candidato comune per le prossime politiche. Per me - ha spiegato Cottarelli - è un passo importante, le prossimesono ... Elezioni, Carlo Cottarelli si candida con +Europa