Elezioni | Berlusconi | Penso che alla fine mi candiderò al Senato - Forza Italia è il vero Centro

Antonio_Tajani : I colori di #ForzaItalia, i valori del popolarismo europeo, il nostro leader Silvio Berlusconi. Ecco il simbolo con… - Agenzia_Ansa : Elezioni, Carlo Cottarelli: 'Ho accettato l'offerta di Pd e Più Europa di candidarmi' #ANSA - Agenzia_Ansa : Elezioni, Berlusconi: 'Penso che mi candiderò al Senato' #ANSA - DanyRoss70 : RT @SkyTG24: Governo, #Letta: '#Meloni cerca di 'incipriarsi'. #Berlusconi verso il Senato DIRETTA - castell32082033 : RT @Robuscem: @TgLa7 @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Ne valeva la pena? Ne valeva veramente la pena? Avete dato una mano a salvini meloni e be… -

'Ho avuto pressioni da parte di molte persone', ha detto il leader di Forza Italia, che è tornato a parlare del programma di Centrodestra. Sulla flat tax 'si procederà con gradualità, senza fare nuovo ..."Io non mi appassiono molto a questa competizione - aggiunge- mi interessano molto di più le cose da fare per caratterizzare il centrodestra di governo". Sondaggi politici: Calenda in ...Silvio Berlusconi è pronto a candidarsi al Senato. La riserva non è del tutto sciolta ma manca poco. "Ho avuto pressioni da parte di molte persone, quindi penso che alla fine mi candiderò così finalme ...