Donatella Hodo | suicida in carcere a 27 anni Il giudice chiede scusa

Donatella Hodo si è tolta la vita a soli 27 anni nella notte tra l'1 e il 2 agosto 2022 nella cella in cui era rinchiusa nel carcere di Montorio, nel Veronese, inalando gas di scarico da un fornelletto. La giovane, di origine albanese, ma in Italia da circa vent'anni, stava scontando una condanna per una serie di furti e aveva problemi di dipendenza. In un primo momento era stata affidata a una comunità, da cui poi si era allontanata. A breve avrebbe dovuto, grazie all'interesse mostrato dal suo legale e dai servizi, usufruire con ogni probabilità di una misura alternativa che prevedeva un programma terapeutico sotto sorveglianza del Sert. Lei, però, non ce l'ha fatta ad aspettare e ha optato per il suicidio.

