Come gli investimenti europei possono dare nuovo slancio alle aree montane in Slovenia (Di mercoledì 10 agosto 2022) Articolo originariamente pubblicato su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Il territorio sloveno è dominato per il 72% dalle montagne, destinazione turistica cruciale per il Paese con quasi 1,5 milioni di visitatori all’anno. A livello europeo, le aree montane rappresentano il 28,8% del territorio e ospitano circa il 16,9% dell’intera popolazione. Popolari Come destinazioni turistiche, le aree montane sono soggette a rischi per i loro ecosistemi e la biodiversità, ora ancora più accentuati Come conseguenza del cambiamento climatico. Inoltre non è facile vivervi. I principali problemi, a livello europeo, riguardano l’assenza o l’inadeguatezza delle infrastrutture, le scarse opportunità di lavoro, fuga di cervelli e progressivo invecchiamento della popolazione con ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 10 agosto 2022) Articolo originariamente pubblicato su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Il territorio sloveno è dominato per il 72% dmontagne, destinazione turistica cruciale per il Paese con quasi 1,5 milioni di visitatori all’anno. A livello europeo, lerappresentano il 28,8% del territorio e ospitano circa il 16,9% dell’intera popolazione. Popolaridestinazioni turistiche, lesono soggette a rischi per i loro ecosistemi e la biodiversità, ora ancora più accentuaticonseguenza del cambiamento climatico. Inoltre non è facile vivervi. I principali problemi, a livello europeo, riguardano l’assenza o l’inadeguatezza delle infrastrutture, le scarse opportunità di lavoro, fuga di cervelli e progressivo invecchiamento della popolazione con ...

elio_vito : Ah, si è svelato il bluff, il blocco navale era una bufala, illegale, impossibile da realizzare. Ora Meloni parla d… - borghi_claudio : Lezione 2 di #comesivota per le #ElezioniPolitiche22 Nella lezione 1 ?? - raffaellapaita : “L'operazione che sta nascendo al centro, questo #TerzoPolo, convincerà ed incoraggerà molti cittadini scontenti ad… - DavLucia : #MareCoiVersi @PaolaToogoodxme Abbiamo conquistato il cielo come gli uccelli e il mare come i pesci, ma dobbiamo i… - LupiBilello : RT @GenCar5: Propongo anch’io un sondaggio sulle #ElezioniPolitiche2022 che ha come unico valore quello di interrogare gli amici che qui s’… -

L'oro nero afghano: l'export del carbone finanzia il regime Come ha messo in evidenza di recente il Financial Times , gli afghani sono partiti dal carbone, che sta trainando le esportazioni dello stato islamico: secondo una dato citato dalle Nazioni Unite , ... Eleganza e utilità di Yacine Adli Quando gli hanno chiesto se ci fosse un giocatore a cui si ispira, Adli ha risposto: "Al Paris Saint - Germain mi sono allenato con il figlio di George Weah e Weah mi ha detto di guardare come ... Cinecittà News L’esposizione allo smog da traffico aumenta il rischio depressione L'esposizione cronica allo smog da traffico veicolare aumenta il rischio di malattie mentali come depressione, disturbi d'ansia e schizofrenia: lo rivela uno studio italiano. Termini Book Festival 2022 Dopo il successo delle prime due edizioni, dal 2 al 4 settembre a Termini Imerese (PA) in via Iannelli, adiacente ... ha messo in evidenza di recente il Financial Times ,afghani sono partiti dal carbone, che sta trainando le esportazioni dello stato islamico: secondo una dato citato dalle Nazioni Unite , ...Quandohanno chiesto se ci fosse un giocatore a cui si ispira, Adli ha risposto: "Al Paris Saint - Germain mi sono allenato con il figlio di George Weah e Weah mi ha detto di guardare... Mike Tyson contro la serie sulla sua vita: “come gli schiavisti” L'esposizione cronica allo smog da traffico veicolare aumenta il rischio di malattie mentali come depressione, disturbi d'ansia e schizofrenia: lo rivela uno studio italiano.Dopo il successo delle prime due edizioni, dal 2 al 4 settembre a Termini Imerese (PA) in via Iannelli, adiacente ...