Calenda e Renzi accelerano sul terzo polo (Di martedì 9 agosto 2022) AGI - Si intensificano i contatti tra gli "sherpa" Renziani e quelli di Carlo Calenda, per la saldatura di Azione e Italia Viva per costituire il cosiddetto "terzo polo", evocato da entrambi fin dall'inizio della campagna elettorale, e ora prospettiva concreta, dopo la rottura tra l'ex ministro e il segretario dem Enrico Letta. Nelle ultime ore, stando a quanto filtra, c'è stato più di un contatto telefonico tra i due leader, e anche se nei rispettivi entourage si invita alla cautela, appare altamente probabile che l'incontro abbia luogo non più tardi della serata di lunedì. Anche per sciogliere una volta per tutte, sul fronte calendiano, il nodo della raccolta delle firme, che il leader di Azione ha detto di voler raccogliere nonostante il poco tempo a disposizione, per poi aggiungere di poter accedere all'esenzione ...

