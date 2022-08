Barcellona scatenato | acquisto da urlo | arriva dal City per 80 milioni di euro!

(Di martedì 9 agosto 2022) Ilnon intende fermarsi sul mercato nonostante i problemi finanziari. Dopo gli acquisti stellari di Lewandovski, Kessie, Christensen e Raphina, potrebbere un altro fuoriclasse. Secondo quanto riportato da Jigantes, streamer di Twitch, ilavrebbe trovato un accordo con il Manchesterper la cessione di Bernardo Silva sulla base di 80di euro. Il giocatore accetterebbe di buon grado la destinazione e lo stesso Guardiola lo ha ribadito in una recente conferenza stampa: “Se Bernardo mi chiedesse di andare via non farei nulla per impedirglielo“. Bernardo SilvaManchesterC’é una condizione molto importante però all’interno di questa trattativa: ilsarà in grado di firmare Bernardo ...

Contro Morata (con la tripletta nel 4 - 0 finale) Bonucci e Bremer hanno pasticciato, e gli 8 gol incassati nelle ultime 3 amichevoli ( Atletico, Real e) sono più di un ...... doppietta per loattaccante spagnolo. {agg. di Stefano Belli} 0 - 1, SZCZESNY SALVA SU ... l'Atletico Madrid a rovesciare la diarchia dei cugini del Real e del: dal 2010 in poi l'... Barcellona scatenato ma non è finita. Laporta: "Potrebbero arrivare altri rinforzi in difesa" Il polacco, rimasto a secco negli States, ci ha messo appena tre minuti per segnare il primo gol davanti ai nuovi tifosi, per poi dispensare due assist e cogliere anche un palo. I catalani hanno super ...Come riportato dal nostro collaboratore Ekrem Konur, il Barcellona sarebbe vicinissimo all'acquisto di un difensore centrale: le ultime.