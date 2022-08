Raspadori Napoli, nuovi contatti con il Sassuolo in serata (Di lunedì 8 agosto 2022) Raspadori Napoli, nuovi contatti in programma con il Sassuolo questa sera. Le ultime sul futuro dell’attaccante Come riferito da Gianluca Di Marzio, in serata il Napoli avrà nuovi contatti con il Sassuolo per parlare del trasferimento di Giacomo Raspadori. Il ragazzo gioca regolarmente contro il Modena in Coppa Italia, ma potrebbe essere una delle ultime apparizioni con i neroverdi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022)in programma con ilquesta sera. Le ultime sul futuro dell’attaccante Come riferito da Gianluca Di Marzio, inilavràcon ilper parlare del trasferimento di Giacomo. Il ragazzo gioca regolarmente contro il Modena in Coppa Italia, ma potrebbe essere una delle ultime apparizioni con i neroverdi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : . @sscnapoli, in serata contatto telefonico decisivo con il @SassuoloUS per #Raspadori - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli e @SassuoloUS si avvicinano a piccoli passi all'accordo finale per #Raspadori - AlfredoPedulla : #Raspadori-#Napoli: chiusura imminente, domani ultimi dettagli. Il pressing dell’attaccante, ormai da 48 ore, ha fatto breccia ?? - 19max85 : @Napoli_Report @DiMarzio Tutto prevedibile. Raspadori non verrà e si chiuderà il mercato così per non far piangere il bimbo Meret. - Salvato95551627 : RT @Torrenapoli1: Trattative avanzate #Rabiot al MUtd (già c’è accordo totale) #Onana e #Coady (già fatte visite) all’Everton #Kostic Piemo… -