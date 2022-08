Ludovica Valli è incinta, ma ci sono stati problemi: lo sfogo di lei (Di lunedì 8 agosto 2022) In queste ore, Ludovica Valli ha pubblicato su Instagram un video molto toccante in cui ha annunciato di essere incinta. La giovane ha deciso di aspettare un bel po' di tempo prima di comunicare ai suoi fan questa lieta novella. Il motivo risiede nel fatto che la giovane ha dovuto affrontare dei problemi prima di poter realizzare questo suo grande sogno. Attraverso i social, l'ex tronista di Uomini e Donne ha reso partecipi i fan del fatto che, prima di arrivare a gioire per questa notizia, ha dovuto passare un periodo infernale. Questo è il motivo per il quale è letteralmente sparita dai social per un bel po'. Adesso l'allarme sembra rientrato, ma le ferite sono ancora impresse nell'anima della giovane influencer. L'annuncio di Ludovica Valli: la scoperta di essere ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 8 agosto 2022) In queste ore,ha pubblicato su Instagram un video molto toccante in cui ha annunciato di essere. La giovane ha deciso di aspettare un bel po' di tempo prima di comunicare ai suoi fan questa lieta novella. Il motivo risiede nel fatto che la giovane ha dovuto affrontare deiprima di poter realizzare questo suo grande sogno. Attraverso i social, l'ex tronista di Uomini e Donne ha reso partecipi i fan del fatto che, prima di arrivare a gioire per questa notizia, ha dovuto passare un periodo infernale. Questo è il motivo per il quale è letteralmente sparita dai social per un bel po'. Adesso l'allarme sembra rientrato, ma le feriteancora impresse nell'anima della giovane influencer. L'annuncio di: la scoperta di essere ...

iwantalollipop_ : quindi ricapitolando: chiara nasti si sposa, ludovica valli è di nuovo incinta e le solphie hanno ufficialmente divorziato - Noemi_vita15 : RT @Brutten01: Manifestando che Ludovica Valli sia incinta di un maschio e che lo chiami Edoardo - AllyloveL1 : RT @ioetesolonoi: Brividi e tanto felice per Ludovica Valli La seguo e si percepiva la voglia di avere un altro bimbo ma aveva tante diffic… - blogtivvu : Chiara Nasti si sposa e Ludovica Valli è di nuovo incinta: gli ultimi gossip dell’estate – VIDEO… - ParliamoDiNews : Uomini e Donne, Ludovica Valli in dolce attesa: “Ecco perché ho aspettato per dirlo” | Isa e Chia #LudovicaValli… -