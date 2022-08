Jennifer Lopez e Ben Affleck | il divorzio non c' è ma la fake news fa impazzire il web - Magazine

(Di lunedì 8 agosto 2022)e BenSocial italiani in subbuglio per la notizia (falsa) delfrae Bena sole tre settimane dal matrimonio. In realtà la coppia non è affatto ...

Agenzia_Ansa : Jennifer Lopez a Capri: 'Sembra che vogliate ballare ... ed io vi darò il mio cuore e la disco music'. L'artista ac… - _a1_s2_d3_ : RT @siriomerenda: Ben Affleck lascia Jennifer Lopez ed entra un Azione... #BenAffleck #JenniferLopez #JLo #Calenda #8agosto - Danireport : RT @efdiegi_: Jennifer Lopez e Ben Affleck si separano dopo tre settimane di matrimonio. Comunque sono durati più di una coalizione di cen… - Novella_2000 : Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono separati': la verità sulla fake news trapelata nelle ultime ore - goddessofnight_ : E pure Jennifer Lopez e Ben Affleck si separano dopo 3 settimane dal matrimonio,questo 2022 continua a fare stragi -

Social italiani in subbuglio per la notizia (falsa) del divorzio fra Jennifer Lopez e Ben Affleck a sole tre settimane dal matrimonio. In realtà la coppia non è affatto scoppiata e tutto è nato da... I vip scelgono Capri. Mai come quest'anno, la splendida isola con i suoi faraglioni e l'antica piazzetta celebre in tutto il mondo sono la meta ideale delle star che arrivano qui da ogni parte del mondo.