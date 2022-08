Elezioni: Moles, 'presidenzialismo ma non contro opposizioni' (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - “Una riforma per il presidenzialismo ovviamente sarebbe sottoposta anche all'opposizione. Noi non abbiamo mai operato, anche quando siamo stati al governo, contro le opposizioni, anzi. È stato il centrosinistra che ha fatto riforme costituzionali a colpi di maggioranza. Ogni tipo di riforma non può che essere condivisa da tutte le forze politiche fermo restando il principio ispiratore che è l'idea che ci accomuna da sempre, una riforma presidenziale del Paese”. Lo ha affermato Giuseppe Moles, sottosegretario all'Editoria, ai microfoni di Radio dimensione suono. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - “Una riforma per ilovviamente sarebbe sottoposta anche all'opposizione. Noi non abbiamo mai operato, anche quando siamo stati al governo,le, anzi. È stato il centrosinistra che ha fatto riforme costituzionali a colpi di maggioranza. Ogni tipo di riforma non può che essere condivisa da tutte le forze politiche fermo restando il principio ispiratore che è l'idea che ci accomuna da sempre, una riforma presidenziale del Paese”. Lo ha affermato Giuseppe, sottosegretario all'Editoria, ai microfoni di Radio dimensione suono.

