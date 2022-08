A Taiwan proseguono le manovre militari cinesi

(Di lunedì 8 agosto 2022) Nonostante gli appelli dei paesi Occidentali, l’esercito cinese ha annunciato che proseguirà le esercitazioninei pressi di, per continuare la protesta contro la visita nell’isola della numero tre Usa, Nancy Pelosi. La fine delle esercitazioni era prevista inizialmente ieri. Tensioni tra Cina e, la fine delle esercitazioni era prevista inizialmente ieri. Ma Pechino ha annunciato che proseguirà “L’Esercito popolare di liberazione continua a condurre esercitazioni pratiche congiunte nello spazio marittimo e aereo intorno a, concentrandosi su operazioni congiunte anti-sottomarino e di assalto marittimo”, ha affermato in una nota il Comando delle operazioni orientali. La Cina definisce “aperte, trasparenti e professionali”, lein corso ...

...ancora "in condizioni di guerra reale" i cinesi nelle acque intorno a. Le grandi manovre che erano state programmate per 72 ore e sarebbero dovute finire prima dell'alba di oggi. "...poi i raid aerei presso le aree di Kharkiv e Nikopol , nella regione di Dnipropetrovsk, ...E MEDIO ORIENTE: RISCHIO TERZA GUERRA MONDIALE "ALLARGATA" Non di solo Ucraina purtroppo si ...Proseguono le manovre militari cinesi nel mare e nello spazio aereo intorno a Taiwan, "concentrandosi sull'organizzazione di operazioni congiunte anti-sottomarino e di assalto marittimo" ha precisato ...Le manovre anti-sommergibile allertano gli Usa e preoccupano il Giappone. Intanto la propaganda di Pechino usa canzoni, noodle e ravioli: «Ogni strada riporta alla madrepatria» ...