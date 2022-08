Juventus ko | Allegri | “Tante cose positive Kostic? Dico una cosa”

(Di domenica 7 agosto 2022) Lachiude non nel migliore dei modi il suo precampionato, perdendo 0-4 alla Continassa contro l’Atlético Madrid del Cholo Simeone. Straripante Álvaro Morata, che ha giocato le ultime due stagioni allain prestito proprio dai colchoneros e che oggi, con la maglia rossa e bianca, ha trovato una tripletta. Al termine del match amichevole, il tecnico dei bianconeri Massimilianoha parlato ai microfoni di Sky Sport della sconfitta: “Noi eravamo stanchi e loro sono tra i migliori in Europa. Possiamo portare con noi tutte lee adesso ci aspetta una settimana per prepararci al meglio a livello mentale”. Sulla condizione mentale dei suoi giocatori: “Questa gara non dovrebbe lasciare strascichi, ma dobbiamo prepararci meglio per affrontare il ...

GiovaAlbanese : Ieri #Kostic ha salutato i tifosi dell'#Eintracht, ora vuole solo la #Juve. Nelle prossime 48 ore la #Juventus dovr… - Gazzetta_it : Allegri: 'Può farci solo bene, stanchi ma serve cambiare atteggiamento. Morata? Non dico niente' #JuveAtletico - calciomercatoit : ?? Nella sconfitta della #Juventus contro l'#Atletico, #Vlahovic è sembrato particolarmente nervoso con i compagni… - sportface2016 : #Juventus | Le parole di #Allegri dopo la pesante sconfitta contro l'#AtleticoMadrid: 'Eravamo stanchi, abbiamo lav… - MasterHeep : RT @davide_terruzzi: Io sono convinto che le idee di Allegri siano altre e questa sconfitta verrà utilizzata per lasciare una proposta non… -

su Kostic e Morata "Gli infortunati Cuadrado ha la gastroenterite, Kean e Rabiot sono squalificati, Pogba e McKennie non ci saranno, siamo questi e con questi dobbiamo vincere. Il Sassuolo ...Altro giro, altra bravata per Moise Kean. L'attaccante classe 2000 è stato escluso daper- Atletico Madrid per motivi disciplinari : l'ex Psg si è presentato in ritardo alla Continassa. Per Moise non è il primo episodio della sua pur giovane carriera. Episodi pagati ...La Juventus si presenta all’ultima amichevole pre campionato con molte assenze, l’ultimo e’ Kean escluso per motivi disciplinari. Allegri sceglie Szczesny in porta, difesa ...La Juventus vorrebbe riportare a Torino l'attaccante Alvaro Morata, ma l'ostacolo si chiama ancora una volta Atletico Madrid.