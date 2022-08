6 agosto 2003: Cristiano Ronaldo contro il suo futuro (VIDEO) (Di sabato 6 agosto 2022) 6 agosto 2003: l’ultima di Cristiano Ronaldo con lo Sporting Lisbona Il 6 agosto del 2003 si gioca Sporting Lisbona – Manchester United e l’osservato speciale è un giovane portoghese con la maglia numero 28. Si tratta di Cristiano Ronaldo che in quella sera fece impazzire la difesa dei Red Devils e dopo 7 giorni viene presentato come nuovo giocatore della squadra di Alex Ferguson. E’ la nascita calcistica di CR7. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 6 agosto 2022) 6: l’ultima dicon lo Sporting Lisbona Il 6delsi gioca Sporting Lisbona – Manchester United e l’osservato speciale è un giovane portoghese con la maglia numero 28. Si tratta diche in quella sera fece impazzire la difesa dei Red Devils e dopo 7 giorni viene presentato come nuovo giocatore della squadra di Alex Ferguson. E’ la nascita calcistica di CR7. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

DiMarzio : #Calciomercato | @sampdoria, fatta per l’arrivo di Telasco #Segovia. Il centrocampista venezuelano classe 2003 arri… - UffiziGalleries : Sei nato nel 2003?! Fino al 31 agosto puoi ottenere il tuo Bonus Cultura e venire a trovarci alle Gallerie degli Uf… - thebhanker : RT @TCDSTV: Il 5 Agosto 2003 andava in onda la prima puntata di The OC. Sono passati 19 anni, ma, ancora oggi, se qualcuno dice “CALIFORNIA… - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 5 Agosto 2003 ? Nella capitale indonesiana Giacarta esplode un'autobomba di fronte al Marriott Hotel, provocando 12 mo… - sonociambella : RT @UffiziGalleries: Sei nato nel 2003?! Fino al 31 agosto puoi ottenere il tuo Bonus Cultura e venire a trovarci alle Gallerie degli Uffiz… -