Ultime Notizie – Covid Germania, verso mascherina di nuovo obbligatoria da ottobre (Di mercoledì 3 agosto 2022) In Germania i Laender potrebbero tornare ad imporre l’uso obbligatorio della mascherina a partire dal prossimo ottobre, come mezzo di protezione contro il Covid. E’ quanto prevede un progetto di legge per la protezione dai contagi presentato dai ministeri della Salute e della Giustizia tedeschi. Secondo il progetto di legge, le mascherine continueranno ad essere obbligatorie a bordo di autobus, treni e aerei. Si imporrà di nuovo l’obbligo di usare la mascherina e la realizzazione di test negli ospedali e nelle case di riposo. D’altra parte, ciascun Land potrà decidere se imporre o meno l’uso obbligatorio della mascherina in altri luoghi pubblici. Tuttavia, negli eventi culturali e sportivi e nei ristoranti ci saranno eccezioni per le persone guarite, vaccinate o che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ini Laender potrebbero tornare ad imporre l’uso obbligatorio dellaa partire dal prossimo, come mezzo di protezione contro il. E’ quanto prevede un progetto di legge per la protezione dai contagi presentato dai ministeri della Salute e della Giustizia tedeschi. Secondo il progetto di legge, le mascherine continueranno ad essere obbligatorie a bordo di autobus, treni e aerei. Si imporrà dil’obbligo di usare lae la realizzazione di test negli ospedali e nelle case di riposo. D’altra parte, ciascun Land potrà decidere se imporre o meno l’uso obbligatorio dellain altri luoghi pubblici. Tuttavia, negli eventi culturali e sportivi e nei ristoranti ci saranno eccezioni per le persone guarite, vaccinate o che ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - RedazioneDedalo : Enna - Forse è la volta buona per completare la Panoramica - News24_it : Elezioni politiche 2022, le ultime notizie. Calenda: 'Meloni inesperta. Non pronta a fare premier' - la Repubblica - bizcommunityit : Elezioni politiche 2022, le ultime notizie. Calenda: 'Meloni inesperta. Non pronta a fare premier' -