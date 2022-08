Premier League, sostegno a Black Lives Matter. Ma giocatori in ginocchio solo in “momenti significativi” (Di mercoledì 3 agosto 2022) I giocatori della Premier League ribadiscono il loro sostegno alla campagna Black Lives Matter per la prossima stagione al via il 5 agosto, ma precisano che si inginocchieranno solamente in “momenti significativi“. Un gesto simbolico che verrà usato con più parsimonia per “amplificare il messaggio che il razzismo non ha posto nel calcio o nella società“, si legge in una dichiarazione congiunta. Le squadre si inginocchieranno prima del turno di apertura di questo fine settimana, per le partite dedicate “No Room for Racism” in ottobre e marzo, per Santo Stefano, l’ultimo turno della stagione e la FA Cup e per le finali di Coppa di Lega. Una selezione di “momenti significativi” per “evidenziare la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Idellaribadiscono il loroalla campagnaper la prossima stagione al via il 5 agosto, ma precisano che si inginocchieranno solamente in ““. Un gesto simbolico che verrà usato con più parsimonia per “amplificare il messaggio che il razzismo non ha posto nel calcio o nella società“, si legge in una dichiarazione congiunta. Le squadre si inginocchieranno prima del turno di apertura di questo fine settimana, per le partite dedicate “No Room for Racism” in ottobre e marzo, per Santo Stefano, l’ultimo turno della stagione e la FA Cup e per le finali di Coppa di Lega. Una selezione di “” per “evidenziare la ...

DiMarzio : #LeicesterCity, anche l'attuale capitano #Schmeichel saluta: cosa rimane delle Foxes di #Ranieri - fattoquotidiano : La Premier League si prepara a rendere pubblici le conversazioni tra arbitri e VAR - OptaPaolo : 217 - Nel suo periodo in Premier League dal 2015/16 al 2020/21, Georginio #Wijnaldum è stato il giocatore con più p… - Mediagol : VIDEO Premier League al via, dal Manchester City all’Arsenal: ecco le nuove maglie - EasilyNeo : RT @tottimitico: Scorsa stagione: Matic 32 presenze ultima stagione in premier+ucl Dybala 39 presenze serie a+ucl (con 15 gol totali) Wijna… -