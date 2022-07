J.Lo in concerto a Capri dopo la luna di miele con Ben: camere fino a 18mila euro (Di giovedì 28 luglio 2022) Ogni cosa che fa diventa oro, ma non stupisce. Perché Jennifer Lopez è una star e se per affarmarlo non dovesse bastare l’incredibile successo che ha ottenuto nel corso della sua carriera, allora potrebbe parlare per lei la grande attesa che si è creata per il suo concerto a Capri, dopo la breve luna di miele con Ben Affleck. La star è attesa per il fine settimana, ma pare sia già arrivata, e le richieste per pernottare sull’isola sono cresciute con camere fino a 18mila euro. Jennifer Lopez, dopo la luna di miele attesa a Capri L’occasione per tornare a Capri sarà benefica, infatti Jennifer Lopez il 30 luglio sarà presente alla serata organizzata da ... Leggi su dilei (Di giovedì 28 luglio 2022) Ogni cosa che fa diventa oro, ma non stupisce. Perché Jennifer Lopez è una star e se per affarmarlo non dovesse bastare l’incredibile successo che ha ottenuto nel corso della sua carriera, allora potrebbe parlare per lei la grande attesa che si è creata per il suola brevedicon Ben Affleck. La star è attesa per il fine settimana, ma pare sia già arrivata, e le richieste per pernottare sull’isola sono cresciute con. Jennifer Lopez,ladiattesa aL’occasione per tornare asarà benefica, infatti Jennifer Lopez il 30 luglio sarà presente alla serata organizzata da ...

fanpage : Tutto pronto a Capri per il concerto di Jennifer Lopez. Il suo arrivo sta già generando grande movimento sull’Isola… - ScorpioAngel_ : Jennifer Lopez col fidanzato Ben Affleck a Capri col suo yacht x il concerto privato in beneficenza x l Unicef . St… - teleischia : CAPRI. JLO SULL’ISOLA AZZURRA PER UN CONCERTO PRIVATO - KayRoss89 : RT @cronachecampane: Jennifer Lopez è sbarcata a Capri: sabato il concerto #certosadicapri #concerto #jenniferlopez - Yogaolic : RT @cronachecampane: Jennifer Lopez è sbarcata a Capri: sabato il concerto #certosadicapri #concerto #jenniferlopez -