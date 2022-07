Filippine | oggi terremoto magnitudo 7 | un morto

(Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Un uomo di 25 anni èe almeno altre cinque persone sono rimaste ferite in undi7 della scala Richter cheha colpito il nord delle. La vittima, secondo quanto riportato dalle autorità locali, era un operaio edile di 25 anni, rimasto bloccato in un edificio in costruzione crollato al momento del sisma. Il crollo è avvenuto nella città di La Trinidad, nella provincia di Benguet, 211 chilometri a nord di Manila. Cinque persone sono rimaste ferite da frane e cadute di massi lungo Kennon Road, una strada che collega la città di Baguio con quella di Rosario nella provincia di La Union, a ovest della provincia di Benguet. Ilè stato registrato alle 8.43 locali. L’ epicentro era vicino alla città di Lagangilang, nella provincia ...

Il terremoto di magnitudo 7 ha colpito le Filippine mercoledì mattina, la notte in Italia, facendo ingenti danni e purtroppo anche vittime ...Una scossa di terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito mercoledì mattina il nord delle Filippine. Per il momento, non si segnalano vittime