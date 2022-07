Beach volley, World Tour 2022 Agadir. Terzo gradino del podio per Menegatti/Gottardi sulla sabbia marocchina (Di domenica 24 luglio 2022) Marta Menegatti e Agadir: un feeling che si rinnova. Era fine luglio del 2018 quando la giocatrice veneta ritrovava la compagna Viktoria Orsi Toth al rientro dopo i due anni di stop per l’affare doping, e alla prima uscita vinceva il 3 stelle di Agadir. Quattro anni dopo Menegatti, in coppia con Gottardi, conquista sempre sulla sabbia di Agadir il primo podio in un torneo Challenge, il secondo livello del circuito mondiale. Le azzurre Menegatti/Gottardi hanno sconfitto nella finale che valeva il Terzo posto 2-0 le sorelle canadesi Megan/Nicole McNamara. Primo set tutto di rincorsa per le azzurre che vanno sotto nella parte centrale ma, in svantaggio 15-17, ribaltano la situazione nel ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Marta: un feeling che si rinnova. Era fine luglio del 2018 quando la giocatrice veneta ritrovava la compagna Viktoria Orsi Toth al rientro dopo i due anni di stop per l’affare doping, e alla prima uscita vinceva il 3 stelle di. Quattro anni dopo, in coppia con, conquista semprediil primoin un torneo Challenge, il secondo livello del circuito mondiale. Le azzurrehanno sconfitto nella finale che valeva ilposto 2-0 le sorelle canadesi Megan/Nicole McNamara. Primo set tutto di rincorsa per le azzurre che vanno sotto nella parte centrale ma, in svantaggio 15-17, ribaltano la situazione nel ...

