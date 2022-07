Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Ordine elogia #Zazzaroni: “L’unico che ha azzeccato #Dybala alla #Roma è stato lui” -

TraniViva

...a garantire un clima di massima sicurezza grazie alla sinergia fra tutte le Forze dell'Il ... che il Primo Cittadinoe ringrazia: Associazioni delle Arti; Trani Soccorso; Anps sezioni di ...Non si contano, infatti, i commenti social di chi ci è stato, nei quali silo spettacolo. ... Il quale si congratula con i volontari, la logistica del concerto, ma anche le Forze dell'per ... "Clima di massima sicurezza" in occasione di Battiti Live: il sindaco ringrazia le Forze dell'Ordine ed elogia chi ha collaborato Il comandante Danilo Doria non ha risparmiato gli elogi ai suoi agenti e ha ringraziato i colleghi degli altri Comuni e le forze dell’ordine per il lavoro sinergico. Tra le principali attività svolte ...Nello stesso Paese che applaude Paola Egonu, le forze dell’ordine fermano il calciatore del Milan solo perché nero. L’identificazione etnica è un problema ma ...