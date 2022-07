Borsellino | le Agende Rosse protestano contro il sindaco di Palermo Lagalla in via D’Amelio | “Non ha mai preso le distanze da Cuffaro e Dell’Utri”

(Di martedì 19 luglio 2022) Il movimentofa scudo per “proteggere” l’albero in viadall’arrivo deldiRoberto. Un’iniziativa simbolica“le passerelle dei politici”. Una protesta nei confronti di “unche non ha maiuna posizione certale dichiarazioni di, che in qualche modo dicevano alla popolazione di votare per lui. Non avendonessuna posizione e anzi accettando praticamente nei fatti questo appoggio”, ha detto Angelo Garavaglia Fragetta, del direttivo. Lunedì Salvatore, fratello del giudice ucciso trent’anni fa, ha ...

Pubblicità

fanpage : A 30 anni dalla strage, tra agende scomparse, finti pentiti e fughe di notizie, l’attentato a Paolo Borsellino rest… - ElenaHileg : Gladio, la Cia e una passione segreta per le agende rosse* da portare via. #Falcone #Borsellino #agenderosse #MAFIA… - CCKKI : L'Italia???? dei depistaggi. 'Il suono del silenzio'. Così il Movimento Agende Rosse ha scelto di chiamare il 30°ann… - BomboloGreco : Vorrei porre l'attenzione sull'operato dell'Associazione delle Agende Rosse . Cittadini comuni e giovani che con mo… - annalisa2808 : Oggi ennesima giornata dell'ipocrisia italiana concentrata sulla morte di Borsellino e dei suoi uomini della scorta… -

Grazie all'associazioneRosse Umbria e alla sua referente abbiamo trovato la modalità ... Nella stessa occasione, anche Salvatore, fratello del Giudice Paolo, si era collegato ...Lo si legge in una nota di Salvatore, fratello del magistrato ucciso nella strage del 19 luglio 1992, e del movimentorosse. 'Sono passati trenta lunghi anni senza verità - si legge ...(Avvenire) Il 19 luglio 1992 in via D'Amelio, a Palermo, veniva ucciso dalla mafia il giudice Paolo Borsellino. Per amore della verità", vuol offrire, cioè il contesto in cui è successo quello che è ...Tradimento, depistaggi, verità negata: sono passati trenta anni dall’attentato di via D’Amelio in cui fu ucciso il giudice Paolo Borsellino, ...