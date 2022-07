Firenze: lascia sul treno portafoglio con 20mila euro. Lo recupera grazie all’intervento della Polfer (Di giovedì 7 luglio 2022) La Polizia Ferroviaria di Firenze ha contattato il capotreno che ha recuperato il portafoglio, ancora presente nella carrozza indicata dal turista, facendolo poi recapitare alla Polizia Ferroviaria di Padova, preventivamente avvisata. Il turista, è rientrato in possesso del “prezioso” portafoglio integro del suo contenuto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 7 luglio 2022) La Polizia Ferroviaria diha contattato il capoche hato il, ancora presente nella carrozza indicata dal turista, facendolo poi recapitare alla Polizia Ferroviaria di Padova, preventivamente avvisata. Il turista, è rientrato in possesso del “prezioso”integro del suo contenuto L'articolo proviene daPost.

