“Chi non salta comunista è…”, il sindaco di Sesto usa l’aula del Consiglio comunale per festeggiare la vittoria al ballottaggio. Pd: “Vergogna” (Di martedì 5 luglio 2022) È la notte del 26 giugno, da poco sono stati resi noti i risultati del ballottaggio che ha confermato Roberto Di Stefano sindaco di Sesto San Giovanni. Sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, Di Stefano ha battuto il candidato di centrosinistra Michele Foggetta, che si è fermato al 47%. Lo staff e i suoi sostenitori si ritrovano nella sala del Consiglio comunale, per festeggiare con tanto di cassa, musica e microfono. Partono anche i cori da stadio: “Chi non salta comunista è…”. Alcuni salgono sulle sedie per sventolare la bandiera della Lega e della lista di Di Stefano. In prima fila ci sono l’eurodeputata della Lega e compagna del sindaco Silvia Sardone, e l’assessore regionale della Lombardia Davide Caparini. Il tutto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) È la notte del 26 giugno, da poco sono stati resi noti i risultati delche ha confermato Roberto Di StefanodiSan Giovanni. Sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, Di Stefano ha battuto il candidato di centrosinistra Michele Foggetta, che si è fermato al 47%. Lo staff e i suoi sostenitori si ritrovano nella sala del, percon tanto di cassa, musica e microfono. Partono anche i cori da stadio: “Chi nonè…”. Alcuni salgono sulle sedie per sventolare la bandiera della Lega e della lista di Di Stefano. In prima fila ci sono l’eurodeputata della Lega e compagna delSilvia Sardone, e l’assessore regionale della Lombardia Davide Caparini. Il tutto ...

